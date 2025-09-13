एशिया कप 2025: श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के 5वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत की। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 139 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 4 विकेट खोकर 14.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। एक समय बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज 53 रन पर पवेलियन में थे। यहां से जेकर अली (41*) और शमीम हुसैन (42*) ने पारी संभाली और टीम का स्कोर 139 रन तक ले गए। श्रीलंका के लिए वनिंदु हसरंगा ने 2 विकेट लिए। जवाब में श्रीलंका को पहला झटका जल्दी लगा। इसके बाद पथुम निसांका (50) और कमिल मिशारा (46*) ने टीम को जीत दिला दी।
गेंदबाज
श्रीलंका के गेंदबाजों ने किया कमाल
श्रीलंका के गेंदबाजों ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया। हसरंगा ने 4 ओवर में 25 रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल की। उनकी इकॉनमी रेट 6.20 की रही। नुवान तुषारा ने 4 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 17 रन खर्च करते हुए 1 सफलता हासिल की। उनकी इकॉनमी 4.20 की रही। दुष्मंथा चमीरा ने भी 4 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 17 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी भी 4.20 की रही।
अर्धशतक
निसांका ने जड़ा बांग्लादेश के खिलाफ पहला अर्धशतक
निसांका ने 34 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां और बांग्लादेश के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। निसांका ने 147.06 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इस खिलाड़ी ने मिशारा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 52 गेंदों में 95 रन की साझेदारी निभाई। यहीं से मुकाबला श्रीलंका की पकड़ में आ गया।
उपलब्धि
निसांका ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 2,000 रन
निसांका ने अपनी इस पारी के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,000 रन भी पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले श्रीलंका के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा कुसल परेरा (2,130 रन) और कुसल मेंडिस (2,079 रन) कर चुके हैं। निसांका ने अब तक 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 68 पारियों में 31.25 की औसत से 2,000 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है।