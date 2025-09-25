एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश, ये बने रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सुपर-4 मुकाबले में 11 रन से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 135/8 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 124/9 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (4) और फखर जमान (13) जल्दी आउट हुए। इसके बाद सैम अयूब (0) और हुसैन तलत (3) ने भी निराश किया। मुश्किल घड़ी में मोहम्मद हारिस (31), शाहीन अफरीदी (19) और मोहम्मद नवाज (25) ने टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश ने 44 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद शमीम हुसैन ने 30 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

जानकारी फाइनल में भारत से भिड़ेगी पाकिस्तानी टीम एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत से 28 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब दोनों टीमें खिताबी मैच में आमने-सामने होंगी।

अयूब एशिया कप 2025 में चौथी बार शून्य पर आउट हुए अयूब पाकिस्तान के शीर्षक्रम के बल्लेबाज सैम अयूब के लिए एशिया कप 2025 किसी बुरे सपने जैसा बीता है। वह इस टूर्नामेंट में चौथी बार अपना खाता भी नहीं खोल सके। एशिया कप 2025 में अयूब के स्को 0, 0, 0, 21, 2, और 0 रहे। यह इस साल उनका कुल छठा शून्य का स्कोर रहा। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष (टी-20 अंतरराष्ट्रीय) में सर्वाधिक शून्य पर आउट होने के मामले में जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा (6) की बराबरी की।

तस्कीन तस्कीन ने लिए 3 विकेट तस्कीन ने पारी की शुरुआत करते हुए अपने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को आउट किया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे और पारी के 14वें ओवर में शाहीन अफरीदी (19) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने चौथे ओवर में मोहम्मद नवाज (25) का विकेट चटकाया। अपने 4 ओवर के कोटे में तस्कीन ने 7 की इकॉनमी रेट से 28 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

रिकॉर्ड्स तस्कीन ने बनाए ये रिकॉर्ड्स तस्कीन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 विकेट भी पूरे किए। वह 100 विकेट के आंकड़े को छूने वाले तीसरे बांग्लादेशी बने। इस प्रारूप में उनसे ज्यादा विकेट वाले बांग्लादेशी सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान (151) और शाकिब अल हसन (149) ने लिए। तस्कीन ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 250 विकेट भी पूरे किए। उन्होंने अब तक 192 मैचों की 188 पारियों में 250 विकेट लिए। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 8 से कम रही।

शाहीन शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए शाहीन ने अपने पहले ओवर में विपक्षी सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन एमोन (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इस प्रमुख तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ओवर में तौहीद हृदोय (5) का विकेट लेते हुए बांग्लादेश को बैकफुट में धकेल दिया। अपने चौथे और पारी के 17वें ओवर में उन्होंने शमीम अहमद (30) का विकेट चटकाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 17 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल किए।

रऊफ हारिस रऊफ ने भी लिए 3 विकेट हारिस रऊफ ने अपने पहले ओवर में बिना कोई विकेट लिए 10 रन दिए। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने सैफ हसन (18) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। अपनी तेज गति के लिए मशहूर रऊफ ने अपने तीसरे और पारी के 18वें ओवर में 2 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी गेंद पर तंजीद हसन और चौथी गेंद पर तस्कीन को आउट किया। रऊफ ने अपने 4 ओवर में 33 रन दिए।