मुस्तफिजुर रहमान ने पूरे किए 150 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशिया कप 2025: मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले पहले बांग्लादेशी बने

लेखन अंकित पसबोला 09:17 pm Sep 24, 202509:17 pm

क्या है खबर?

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अहम उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 150 विकेट पूरे किए। वह विकेटों का ये आंकड़ा छूने वाले विश्व के पहले और बांग्लादेश के पहले गेंदबाज बने। सुपर-4 मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उनके 150वां शिकार बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।