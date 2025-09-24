LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / एशिया कप 2025: मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले पहले बांग्लादेशी बने
एशिया कप 2025: मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले पहले बांग्लादेशी बने
मुस्तफिजुर रहमान ने पूरे किए 150 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशिया कप 2025: मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले पहले बांग्लादेशी बने

लेखन अंकित पसबोला
Sep 24, 2025
09:17 pm
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अहम उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 150 विकेट पूरे किए। वह विकेटों का ये आंकड़ा छूने वाले विश्व के पहले और बांग्लादेश के पहले गेंदबाज बने। सुपर-4 मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उनके 150वां शिकार बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

शानदार रहा है मुस्तफिजुर रहमान का करियर 

मुस्तफिजुर ने फिलहाल 118 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 117 पारियों में 150 विकेट पूरे किए हैं। इस बीच उन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है। उन्होंने विकेटों के मामले में शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा है। बता दें कि शाकिब ने 149 विकेट अपने नाम किए हुए हैं।

जानकारी

इस सूची में शामिल हुए मुस्तफिजुर

क्रिकइंफो के अनुसार, रहमान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। वह अफगानिस्तान के राशिद खान (173), न्यूजीलैंड के टिम साउथी (164) और ईश सोढ़ी (150) के साथ 150 विकेट लेने वाले क्लब में शामिल हो गए हैं।