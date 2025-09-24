एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अर्धशतक (75) लगाया। यह उनका मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरा और अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल चौथा अर्धशतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने शुभमन गिल (29) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही अभिषेक की पारी अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 9 गेंदों में 9 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए। उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 75 रन की बेहतरीन पारी खेली।

आंकड़े एशिया कप 2025 में उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं अभिषेक एशिया कप 2025 में अभिषेक इस समय जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। अभिषेक ने एशिया कप 2025 में अपने शुरुआती 5 मैचों में 49.60 की औसत और 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 248 रन बनाए। बांग्लादेश से पहले उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 74 रन की पारी खेली थी। वह फिलहाल इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बाद पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 156 रन बनाए हैं।

जानकारी एशिया कप टी-20 में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय अभिषेक एशिया कप टी-20 में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।