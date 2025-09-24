एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अर्धशतक (75) लगाया। यह उनका मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरा और अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल चौथा अर्धशतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने शुभमन गिल (29) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही अभिषेक की पारी
अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 9 गेंदों में 9 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए। उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 75 रन की बेहतरीन पारी खेली।
आंकड़े
एशिया कप 2025 में उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं अभिषेक
एशिया कप 2025 में अभिषेक इस समय जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। अभिषेक ने एशिया कप 2025 में अपने शुरुआती 5 मैचों में 49.60 की औसत और 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 248 रन बनाए। बांग्लादेश से पहले उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 74 रन की पारी खेली थी। वह फिलहाल इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बाद पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 156 रन बनाए हैं।
जानकारी
एशिया कप टी-20 में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय
अभिषेक एशिया कप टी-20 में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।
करियर
शानदार चल रहा है अभिषेक का करियर
अभिषेक ने अब तक 22 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 37.28 की औसत और 197.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 783 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतकों के अलावा 4 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन रहा है। अपने टी-20 करियर में उन्होंने 151 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4,200 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 7 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं।