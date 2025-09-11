एशिया कप 2025: लिटन दास ने हांगकांग के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एशिया कप 2025: लिटन दास ने हांगकांग के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने हांगकांग क्रिकेट टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। अबुधाबी में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 144 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर हासिल किया। इस मैच में बांग्लादेश की टीम के जीत के नायक कप्तान लिटन दास (59) रहे, जिन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 15वां अर्धशतक लगाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही लिटन की पारी
बांग्लादेश ने जब 24 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब लिटन दास क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की। हालांकि, क्रीज पर टिकने के बाद इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने रन गति में इजाफा किया। उन्होंने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 39 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने तौहीद हृदय के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी भी निभाई।
छक्के
बांग्लादेश से सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बने लिटन
अपनी इस अर्धशतकीय पारी में लिटन ने 6 चौके और 1 छक्का भी लगाया। वह अब बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक टी-20 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अपने करियर में उन्होंने अब तक कुल 78 छक्के जड़े हैं। लिटन ने इस मामले में पूर्व खिलाड़ी महमूदुल्लाह को पीछे छोड़ा। क्रिकइंफो के मुताबिक, महमूदुल्लाह ने अपने करियर में 77 छक्कों की मदद से 2,444 रन अपने नाम किए थे।
आंकड़े
2,500 रन पूरे करने के करीब पहुंचे लिटन
लिटन अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शाकिब अल हसन के बाद 2,500 रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बांग्लादेशी बनने के बेहद करीब पहुंच गए। अब तक के करियर में लिटन ने 109 पारियों में 24.0 की औसत और 126.95 की स्ट्राइक रेट से 2,496 रन बनाए। वह बांग्लादेश की ओर से इस प्रारूप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे ज्यादा रन सिर्फ शाकिब (2,551) ने बनाए हैं।
बांग्लादेश
इस तरह से जीती बांग्लादेशी टीम
अबुधाबी में खेले गए मैच में हांगकांग ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 143 रन बनाए। हांगकांग को निजाकत खान (42) और सलामी बल्लेबाज जीशान अली (30) ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेशी टीम ने लिटन की अर्धशतकीय पारी (59) की बदौलत 17.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। उनके अलावा तौहीद हृदॉय ने नाबाद 35 रन बनाए।