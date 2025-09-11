एशिया कप 2025: बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने हांगकांग क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। अबुधाबी में खेले गए मैच में हांगकांग ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 143 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम ने लिटन दास की अर्धशतकीय पारी (59) की बदौलत 17.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती बांग्लादेशी टीम टॉस हारकर पहले खेलते हुए हांगकांग को अंशुमान राथ (4) और कप्तान बाबर हयात (14) के रूप में शुरुआती झटके लगे। नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए आए निजाकत खान (42) और सलामी बल्लेबाज जीशान अली (30) ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश ने 47 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। इसके बाद लिटन और तौहीद हृदॉय (35*) ने अच्छी पारियां खेलते हुए जीत दिलाई।

अर्धशतक अर्धशतक से चूके निजाकत खान हांगकांग ने जब 30 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब निजाकत क्रीज पर आए। इस अनुभवी बल्लेबाज एक छोर से टिककर बल्लेबाजी करते हुए पारी को स्थितरता दी। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 12वें अर्धशतक से चूक गए। दाएं हाथ के बल्लेबाज निजाकत 40 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,324 रन हो गए हैं।

मुस्तफिजुर रहमान इस साल पहली बार किसी मैच में विकेट नहीं ले सके मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे अनुभवी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान कोई विकेट नहीं ले सके। उन्होंने 4 ओवर के कोटे में 5.50 की इकॉनमी रेट के साथ 22 रन दिए। यह 2025 में पहला ऐसा टी-20 मुकाबला रहा, जिसमें वह विकेट लेने में असफल रहे। उन्होंने इस साल 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 12.9 की औसत के साथ 10 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 5 से भी कम रही।