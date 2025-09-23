LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / एशिया कप 2025: भारत के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए लिटन दास
एशिया कप 2025: भारत के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए लिटन दास
चोटिल हुए लिटन दास (तस्वीर: एक्स/@LittonOfficial)

एशिया कप 2025: भारत के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए लिटन दास

लेखन अंकित पसबोला
Sep 23, 2025
02:34 pm
क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम से भिड़ना है। 24 सितंबर को होने वाले इस मैच से ठीक पहले बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास चोटिल हो गए हैं। दरअसल, 22 सितंबर को ट्रेनिंग के दौरान उनकी पीठ में खिंचाव आ गया। अब उनके भारत के खिलाफ अगले मैच में खेलने को लेकर स्पष्टता नहीं है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान 

नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए लिटन 

खबरों के मुताबिक, लिटन को नेट पर स्क्वायर कट का प्रयास करते समय कमर के बाईं ओर तकलीफ महसूस हुई और टीम के फिजियो बायजद उल इस्लाम द्वारा जांच के बाद उन्होंने सत्र से नाम वापस ले लिया। BCB के एक अधिकारी ने क्रिकबज को बताया, "हम आज उनकी (लिटन) जांच करेंगे क्योंकि बाहर से वह बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले हमें उनका मेडिकल परीक्षण करना होगा।"

आंकड़े 

लिटन की गैरमौजूदगी में कौन होगा कप्तान? 

लिटन टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। अगर वह चोट के कारण अगला मैच नहीं खेलते हैं, तो यह बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में उपकप्तान भी नहीं घोषित किया था। ऐसे में ये दिलचस्प होगा कि लिटन की गैरमौजूदगी में किसे जिम्मेदारी मिलती है। उन्होंने भारत के खिलाफ अब तक 11 पारियों में 149.35 की स्ट्राइक रेट के साथ 230 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया है।

प्रदर्शन 

एशिया कप 2025 में लिटन का प्रदर्शन

लिटन ने एशिया कप 2025 में हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले मैच में 58 रन की पारी खेली थी। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 28 और अफगानिस्तान के खिलाफ 9 रन बनाए थे। सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका के विरुद्ध लिटन ने 23 रन बनाए थे। बांग्लादेश की टीम सुपर-4 में श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच जीत चुकी है और फाइनल की दौड़ में बरकरार है।

करियर 

ऐसा रहा है लिटन का करियर 

अब तक के करियर में लिटन ने 114 पारियों में 23.88 की औसत और 126.59 की स्ट्राइक रेट से 2,556 रन बनाए। वह बांग्लादेश की ओर से इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बाद दूसरा सबसे ज्यादा रन शाकिब अल हसन (2,551) ने बनाए हैं। अपने करियर में लिटन ने अब तक कुल 78 छक्के जड़े हैं। वह बांग्लादेश से सर्वाधिक छक्के वाले बल्लेबाज हैं।