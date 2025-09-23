युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ED कार्यालय पहुंचे, दर्ज कराए बयान

समन

ED ने पूछताछ के लिए युवराज को भेजा था समन

ED ने इस मामले में पूछताछ के लिए गत दिनों युवराज को समय भेजकर 23 सितंबर की सुबह 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वह दोपहर करीब बजे वहां पहुंचे। उनके वकील ने कहा कि युवराज मामले की पूरी जांच में जांच एजेंसी का सहयोग करने के लिए तैयार है। तकनीकी समस्या के कारण उन्हें कार्यालय पहुंचने में देरी हुई है। इसके बाद ED अधिकारियों ने युवराज से पूछताछ कर बयान दर्ज किए।