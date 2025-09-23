युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ED कार्यालय पहुंचे, दर्ज कराए बयान
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय में उपस्थित हुए। इस दौरान ED अधिकारियों ने उनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किए। यह मामला ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़ा हुआ है। ED इस मामले में पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन और रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ कर चुकी है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
समन
ED ने पूछताछ के लिए युवराज को भेजा था समन
ED ने इस मामले में पूछताछ के लिए गत दिनों युवराज को समय भेजकर 23 सितंबर की सुबह 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वह दोपहर करीब बजे वहां पहुंचे। उनके वकील ने कहा कि युवराज मामले की पूरी जांच में जांच एजेंसी का सहयोग करने के लिए तैयार है। तकनीकी समस्या के कारण उन्हें कार्यालय पहुंचने में देरी हुई है। इसके बाद ED अधिकारियों ने युवराज से पूछताछ कर बयान दर्ज किए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें युवराज को ED कार्यालय पहुंचने का वीडियो
#WATCH | Delhi: Former Indian Cricketer Yuvraj Singh arrives at the ED office in connection with the probe into the alleged illegal betting app 1xBet. pic.twitter.com/900Fid9ok0— ANI (@ANI) September 23, 2025
जांच
युवराज से क्या पता लगाना चाहती है ED?
ED युवराज से पूछताछ के जरिए यह पता लगाना चाहता है कि क्या उन्होंने इस ऐप के लिए प्रचार किया था और क्या 1xBet के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी तस्वीर के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसी तरह एजेंसी यह भी पता लगाना चाहती है कि क्या युवराज को प्रचार के लिए कोई भुगतान किया गया था। एजेंसी उन सभी वित्तीय या गैर-वित्तीय संबंधों की जांच करेगी जो क्रिकेटरों के सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।