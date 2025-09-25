एशिया कप 2025: कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। सुपर-4 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 41 रन से करारी शिकस्त दी। भारत की इस जीत में कुलदीप यादव की अहम भूमिका रही। इस स्पिन गेंदबाज ने दुबई के मैदान पर 3 विकेट अपने नाम किए। आइए उनकी गेंदबाजी और टी-20 प्रारूप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी शानदार रही कुलदीप की गेंदबाजी भारतीय स्पिनर कुलदीप ने परवेज हुसैन एमोन को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने रिशाद हुसैन और तंजीम हसन साकिब के विकेट लगातार 2 गेंदों पर लिए। अपने 4 ओवर के कोटे में उन्होंने 4.50 की इकॉनमी रेट के साथ 18 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की। कुलदीप फिलहाल एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 5 मैचों में 8.08 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं।

करियर शानदार चल रहा है कुलदीप का करियर कुलदीप ने 2017 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 45 मैच खेले हैं, जिसकी 44 पारियों में 13.18 की औसत के साथ कुल 81 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम की रही है। इस दौरान उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। कुलदीप इस प्रारूप में भारत की ओर से फिलहाल छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।