एशिया कप 2025: जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ के विकेट का मनाया जश्न, वीडियो हुआ वायरल

जश्न

बुमराह ने हारिस रऊफ को दिया करारा जवाब

बुमराह ने पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर निचले क्रम के बल्लेबाज रऊफ (6) को बोल्ड किया। आमतौर पर विकेट लेने के बाद शांत रहने वाले बुमराह ने रऊफ को आउट करने के बाद हाथ से विमान गिरने का इशारा किया। बता दें कि 21 सितंबर के मैच में रऊफ ने इशारों से विमान गिराने की हरकत कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। इसके जवाब में बुमराह ने ये जश्न मनाया।