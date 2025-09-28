एशिया कप 2025: जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ के विकेट का मनाया जश्न, वीडियो हुआ वायरल
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बीच पाकिस्तानी पारी सिर्फ 19.1 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 25 रन देते हुए 2 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने हारिस रऊफ के विकेट का जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
जश्न
बुमराह ने हारिस रऊफ को दिया करारा जवाब
बुमराह ने पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर निचले क्रम के बल्लेबाज रऊफ (6) को बोल्ड किया। आमतौर पर विकेट लेने के बाद शांत रहने वाले बुमराह ने रऊफ को आउट करने के बाद हाथ से विमान गिरने का इशारा किया। बता दें कि 21 सितंबर के मैच में रऊफ ने इशारों से विमान गिराने की हरकत कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। इसके जवाब में बुमराह ने ये जश्न मनाया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Bumrah celebration against Rauf— S.Bhai33 (@HPstanno1) September 28, 2025
Giving it back .😭 pic.twitter.com/TsqJ4J9Gbx
ICC
रऊफ के खिलाफ ICC ने की थी कार्रवाई
रऊफ पर मैदान पर विमान दुर्घटना का इशारा करने के उनके उत्तेजित व्यवहार के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया था। इसके अलावा उन्हें खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए चेतावनी भी दी। इसी तरह पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर गोलीबारी करने जैसा इशारा किया था। उन्हें भी कड़ी फटकार लगाई गई थी। हालांकि, उन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया गया था।