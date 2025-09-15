एशिया कप 2025: जुनैद सिद्दीकी ने ओमान के खिलाफ लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025: जुनैद सिद्दीकी ने ओमान के खिलाफ लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में UAE क्रिकेट टीम ने आखिरकार अपनी जीत का खाता खोला। अबुधाबी में खेले गए मैच में UAE ने ओमान क्रिकेट टीम को 42 रन से हराते हुए इस टूर्नामेंट में अपनी जीत दर्ज की। UAE की इस जीत में अनुभवी तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी की अहम भूमिका रही। उन्होंने 4 विकेट लिए और विपक्षी टीम को समेटने में अहम भूमिका निभाई। आइए सिद्दीकी की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
बेहतरीन रही सिद्दीकी की गेंदबाजी
सिद्दीकी ने अपने पहले ही ओवर में विपक्षी सलामी बल्लेबाज आमिर कलीम (2) का विकेट लिया। इसके बाद अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने विपक्षी कप्तान जतिंदर सिंह (20) को बोल्ड किया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने विनायक शुक्ला (20) और हसनैन शाह (0) को भी पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 23 रन देते हुए 4 विकेट लिए। UAE की ओर से सिद्दीकी सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए।
आंकड़े
सिद्दीकी ने चौथी बार पारी में लिए 4 विकेट
सिद्दीकी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में चौथी बार किसी पारी में 4 विकेट लिए हैं। उन्होंने अब तक 77 पारियों में 20.99 की औसत और 7.71 की इकॉनमी रेट के साथ 105 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 12 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। सिद्दीकी UAE की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पिछले मैच में 1 विकेट लिया था।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती UAE की टीम
UAE से पारी की शुरुआत करने आए मुहम्मद वसीम (69) और अलीशान शराफु (51) ने अर्धशतक लगाए। अंतिम ओवरों में मुहम्मद जोहैब ने 13 गेंदों में 21 रन और हर्षित कौशिक ने 8 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाते हुए टीम को 172/5 के स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने 32 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद लगातार गिर रहे विकेटों के बीच आर्यन (24) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।