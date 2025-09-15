एशिया कप 2025: मुहम्मद वसीम ने ओमान के खिलाफ लगाया अर्धशतक, पूरे किए अपने 3,000 रन 

एशिया कप 2025 के 7वें मैच में UAE क्रिकेट टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम (69) और अलीशान शराफु (51) ने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतक लगाए। इस दौरान वसीम ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 3,000 रन भी पूरे किए। इनकी पारियों की मदद से UAE ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 172/5 का स्कोर बनाया। आइए शराफु और वसीम की पारियों के बारे में जानते हैं।

पारी जोरदार रही वसीम की पारी UAE से पारी की शुरुआत करने आए वसीम अच्छी लय में नजर आए। उन्होंने शराफु के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़ते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 54 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। वह आखिरी ओवरों के दौरान रन आउट हुए।

वसीम वसीम ने पूरे किए अपने 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन वसीम अब UAE की ओर से खेलते हुए 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने अब तक 84 पारियों में 38.1 की औसत और 154.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,010 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 112 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 24 अर्धशतक लगाए। उनके अलावा UAE का कोई अन्य बल्लेबाज अब तक 2,000 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका है।

रिकॉर्ड वसीम सबसे तेज 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने वसीम गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 1,947 गेंदों का सहारा लेते हुए ये आंकड़ा किया। उन्होंने इंग्लैंड के जोस बटलर का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि बटलर ने 2,068 गेंदों में अपने 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे। इस सूची में आरोन फिंच तीसरे पायदान पर हैं। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 2,078 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था।