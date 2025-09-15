एशिया कप 2025: UAE क्रिकेट टीम ने ओमान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 के 7वें मैच में UAE क्रिकेट टीम ने ओमान क्रिकेट टीम को 42 रन से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। अबुधाबी में खेले गए मैच में UAE ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 172 रन का स्कोर बनाया। जवाब में ओमान की टीम 18.4 ओवर में 130 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला UAE से पारी की शुरुआत करने आए मुहम्मद वसीम (69) और अलीशान शराफु (51) ने अर्धशतक लगाए। अंतिम ओवरों में मुहम्मद जोहैब ने 13 गेंदों में 21 रन और हर्षित कौशिक ने 8 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने 32 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद आर्यन बिष्ट (24) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

वसीम वसीम ने पूरे किए अपने 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन वसीम 54 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए। वसीम अब UAE की ओर से खेलते हुए 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने अब तक 84 पारियों में 38.1 की औसत और 154.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,010 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 112 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 24 अर्धशतक लगाए। उनको छोड़कर UAE का कोई अन्य बल्लेबाज अब तक 2,000 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका है।

विश्व रिकॉर्ड वसीम सबसे तेज 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने वसीम गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 1,947 गेंदों का सहारा लेते हुए ये आंकड़ा किया। उन्होंने इंग्लैंड के जोस बटलर का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि बटलर ने 2,068 गेंदों में अपने 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे। इस सूची में आरोन फिंच तीसरे पायदान पर हैं। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 2,078 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था।

अर्धशतक शराफु ने लगाया अपना 10वां अर्धशतक शराफु ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 10वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 38 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वह 88 रन के टीम स्कोर पर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अब तक 55 मैच खेले हैं, जिसमें 30.74 की औसत और 133.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,322 रन बनाए हैं। इस बीच 90 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।