टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन कप्तानों के शतक के बावजूद टीम को मिली हार 

टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के ऊपर तेजी से रन बनाने का दबाव होता है और ऐसे में खिलाड़ी व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की परवाह नहीं करते हैं। सीमित गेंदों के इस प्रारूप में अब तक कई कप्तान उम्दा पारियां खेलते हुए शतक भी जड़ चुके हैं। हालांकि, कुछ ऐसे मुकाबले भी हुए हैं, जिनमें कप्तान ने शतक लगाया और उनकी टीम को हार मिली है। आइए उन मैचों के बारे में जानते हैं।

#1 शेन वॉटसन (124* रन बनाम भारत, 2016) ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शेन वॉटसन ने 2016 में भारत के खिलाफ शतक लगाया था। सिडनी में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 71 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 124 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 197/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा (52), विराट कोहली (50) और सुरेश रैना (49*) की पारियों की मदद से 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था।

#2 फाफ डु प्लेसिस (119 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2015) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करते हुए फाफ डु प्लेसिस ने 56 गेंदों में 119 रन बनाए थे। अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए थे। डु प्लेसिस के शतक की मदद से प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231/7 का स्कोर बनाया था। हालांकि, उस मैच में वेस्टइंडीज ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।

जानकारी हार में आया डु प्लेसिस का इकलौता शतक दिलचस्प रूप से यह डु प्लेसिस के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का इकलौता शतक रहा। वह टी-20 क्रिकेट में कुल 8 शतक (सभी कप्तानी करते हुए) लगा चुके हैं। वह टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान हैं।