एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराते हुए अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। दुबई में हुए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171/5 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की पारी (74) की मदद से 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम फखर जमान (15) का विकेट जल्दी गिरने के बाद साहिबजादा फरहान और सैम अयूब (21) ने साझेदारी करते हुए पारी को संभाला। इसके बाद फरहान ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 19 गेंदों में 21 और फहीम अशरफ ने 8 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में गिल (47) और अभिषेक ने शतकीय साझेदारी करते हुए उम्दा शुरुआत दिलाई। इसके बाद तिलक वर्मा (30*) ने टीम को जीत दिलाई।

फरहान साहिबजादा फरहान ने लगाया अर्धशतक पारी की शुरुआत करने आए फरहान को शून्य के स्कोर पर जीवनदान मिल गया। पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या की गेंद पर थर्डमैन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने उनका आसान कैच छोड़ा। अपने जीवनदान का उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सैम अयूब के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। वह 45 गेंदों में 58 रन (चौके-5, छक्के-3) बनाकर आउट हुए।

जानकारी फरहान ने पूरे किए अपने 4,000 टी-20 रन अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान फरहान ने अपने टी-20 क्रिकेट में 4,000 रन पूरे किए। उन्होंने अब तक 133 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 35 की औसत के साथ 4,008 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 137 की रही है।

बुमराह पहली बार एशिया कप के मैच में विकेट नहीं ले सके बुमराह पाकिस्तान के बल्लेबाजों के सामने बुमराह महंगे साबित हुए। उनके पहले ही ओवर में फखर जमान ने लगातार 2 चौके लगाए। बुमराह ने पावरप्ले ओवरों के दौरान 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें बिना कोई विकेट लिए उन्होंने 34 रन दिए। उन्होंने अपने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 45 रन दिए। एशिया कप में यह पहला मैच रहा, जिसमें बुमराह ने विकेट नहीं लिया। इससे पहले उन्होंने 14 मैचों (वनडे और टी-20 दोनों) में विकेट लिए थे।

पारी अभिषेक ने खेली जोरदार पारी अभिषेक ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट में उनका पहला अर्धशतक रहा। वह 39 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। अपनी इस पारी के दौरान अभिषेक ने अपने 50 छक्के भी पूरे किए।

साझेदारी पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी अभिषेक ने गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की। यह भारत की ओर से किसी भी सलामी जोड़ी की पाकिस्तान के विरुद्ध टी-20 में पहली शतकीय साझेदारी साबित हुई। इससे पहले पाकिस्तान के विरुद्ध पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे के नाम दर्ज था। इस जोड़ी ने 2012 में बेंगलुरु में खेलते हुए 77 रन जोड़े थे।

छक्के सबसे कम गेंदों में पूरे किए 50 छक्के अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 छक्के पूरे करने के लिए 331 गेंदों का सहारा लिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि लुईस ने 336 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। आंद्रे रसेल ने 409 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव ने 510 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे।