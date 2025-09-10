एशिया कप 2025: भारतीय टीम ने शेष गेंदों के लिहाज से अपनी सर्वोच्च जीत दर्ज की 

एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दरअसल, दुबई में खेले गए मैच में UAE की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन पर सिमट गई और जवाब में भारत ने 5वें ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। यह शेष गेंदों के लिहाज से भारत की टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ी जीत है। आइए मैच के बारे में जानते हैं।

आंकड़े पूर्ण सदस्यीय देशों में भी भारत ने दर्ज की दूसरी सबसे बड़ी जीत पूर्ण सदस्यीय देशों में भी भारत ने दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि इस मामले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम शीर्ष पर मौजूद है। बता दें कि इंग्लिश टीम ने स्कॉटलैंड के विरुद्ध 2024 में 101 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी। इस सूची में तीसरे पायदान पर संयुक्त रूप से श्रीलंका और जिम्बाब्वे है। श्रीलंका ने नीदरलैंड के खिलाफ (2014) और जिम्बाब्वे ने मोजाम्बिक के विरुद्ध (2025) में 90 गेंद शेष रहते मैच जीते थे।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी UAE को अलीशान शराफू के रूप में पहला झटका लगा। वह 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कप्तान मुहम्मद वसीम 22 गेंदों में 19 रन बनाए। इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत से कुलदीप ने 4 विकेट लिए। जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को जीत दिलाई। अभिषेक ने 16 गेदो में 30 और गिल ने 9 गेंदों में 20* रन बनाए।