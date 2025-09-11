टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमें
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम को करारी शिकस्त दी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में UAE की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन पर ही सिमट गई। इस बीच भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमों के बारे में जानते हैं।
#1
UAE (57/10, दुबई, 2025)
UAE की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, शुभमन गिल ने 9 गेंदों में नाबाद 20 रन और सूर्यकुमार ने 2 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए।
भारतीय टीम ने दर्ज की गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत
भारतीय टीम ने सिर्फ 27 गेंदों (4.3 ओवर) में ही हासिल किया। क्रिकबज के मुताबिक, यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शेष गेंदों (93) के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है।
#2
न्यूजीलैंड (66/10, अहमदाबाद, 2023)
2023 में भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पर 168 रनों से विशाल जीत दर्ज की थी। यह टी-20 प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। गिल के अविश्वसनीय शतक (126*) की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 234/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 12.1 ओवरों में सिर्फ 66 रनों पर सिमट गई थी। हार्दिक पांड्या ने उस मैच में 4 विकेट लिए थे।
#3
आयरलैंड (70/10, मालाहाइड, 2018)
भारत ने 2018 में मालाहाइड में खेले गए दूसरे टी-20 में आयरलैंड को हराया था। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 213/4 का स्कोर बनाया था, जिसमें केएल राहुल और सुरेश रैना ने तेज अर्धशतक जड़े थे। जवाब में आयरिश टीम सिर्फ 12.3 ओवरों में 70 रन पर आउट हो गई थी। भारत से युजवेंद्र चहल और कुलदीप ने 3-3 विकेट लिए थे। भारत ने 2 मैचों की टी-20 सीरीज को क्लीन स्वीप किया था।