टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमें 

#1 UAE (57/10, दुबई, 2025) UAE की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, शुभमन गिल ने 9 गेंदों में नाबाद 20 रन और सूर्यकुमार ने 2 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए।

जानकारी भारतीय टीम ने दर्ज की गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भारतीय टीम ने सिर्फ 27 गेंदों (4.3 ओवर) में ही हासिल किया। क्रिकबज के मुताबिक, यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शेष गेंदों (93) के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है।

#2 न्यूजीलैंड (66/10, अहमदाबाद, 2023) 2023 में भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पर 168 रनों से विशाल जीत दर्ज की थी। यह टी-20 प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। गिल के अविश्वसनीय शतक (126*) की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 234/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 12.1 ओवरों में सिर्फ 66 रनों पर सिमट गई थी। हार्दिक पांड्या ने उस मैच में 4 विकेट लिए थे।