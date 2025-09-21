अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच जोरदार बहस हुई (तस्वीर: एक्स/@HardCricketpix7)

एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच हुई जोरदार बहस, यहां देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच एशिया कप 2025 के मुकाबले में जोरदार बहस देखने को मिली। ये घटना मुकाबले के 5वें ओवर में हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच भी नोंक-झोंक देखने को मिली थी। इस मुकाबले में भी दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।