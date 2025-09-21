एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच हुई जोरदार बहस, यहां देखें वीडियो
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच एशिया कप 2025 के मुकाबले में जोरदार बहस देखने को मिली। ये घटना मुकाबले के 5वें ओवर में हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच भी नोंक-झोंक देखने को मिली थी। इस मुकाबले में भी दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।
मामला
ये था पूरा मामला
अभिषेक और हारिस के बीच ओवर के दौरान ही नोकझोंक शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरी गेंद के बाद मामला और गरम हो गया। शुभमन ने मिड-विकेट पर शानदार चौका जड़ा, जिसके बाद अभिषेक ने हारिस से कुछ कहा। हारिस इस इशारे से भड़क गए और उन्होंने अभिषेक की ओर उंगली उठाई। देखते ही देखते बहस तेज हो गई। अंपायर गाजी सोहेल को बीच-बचाव करना पड़ा, जबकि चौका लगाने वाले गिल भी हारिस से कुछ कहते दिखे।
जंग
ऐसे हुई शुभमन और शाहीन के बीज जुबानी जंग
कुछ ओवर पहले ही शुभमन और शाहीन के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली थी। तीसरे ओवर में गिल ने शाहीन को शानदार कवर ड्राइव लगाया और शॉट खेलने के बाद मजाकिया अंदाज में उन्हें गेंद की दिशा दिखा दी। इस पल पर गिल ने बाजी मार ली, जबकि शाहीन का गुस्सा साफ झलक रहा था। मैच का रोमांच इस तीखी नोकझोंक से और बढ़ गया, जहां खिलाड़ी न सिर्फ बल्ले-गेंद से बल्कि शब्दों से भी भिड़ते दिखे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Now ,this is what you call some rivalry . pic.twitter.com/aZonI9F6vw— Adnan (@adnaannfr) September 21, 2025