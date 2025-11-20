एशेज सीरीज के इतिहास में इंग्लैंड के इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

एशेज सीरीज के गौरवशाली इतिहास में कई दिग्गज गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख पलटा है। हालांकि, कुछ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित सीरीज में विकेटों का अम्बार लगाकर खास पहचान बनाई। इन गेंदबाजों ने न सिर्फ इंग्लैंड को अहम जीत दिलाई, बल्कि एशेज की प्रतिस्पर्धा को और रोमांचक बनाया। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 स्टुअर्ट ब्रॉड (153 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। उन्होंने एशेज सीरीज में अपना पहला मुकाबला 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2023 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 40 मुकाबले खेले थे और इसकी 74 पारियों में 28.96 की औसत से 153 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 6 बार 4 विकेट हॉल और 8 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 8/15 का रहा था।

#2 इयान बॉथम (128 विकेट) इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी इयान बॉथम इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1977 की एशेज सीरीज में अपना पहला मुकाबला खेला था। आाखिरी बार वह 1989 में खेलते हुए नजर आए थे। बॉथम ने 32 मुकाबले खेले थे और इसकी 58 पारियों में 28.04 की औसत से 128 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 7 बार 4 विकेट हॉल और 7 बार ही 5 विकेट हॉल भी लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/95 का रहा था।

#3 बॉब विलिस (123 विकेट) तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के एक और पूर्व महान गेंदबाज बॉब विलिस हैं। उन्होंने 1971 में एशेज सीरीज का अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह इस टूर्नामेंट में 1983 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 31 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 61 पारियों में 24.37 की औसत से 123 विकेट लिए थे। विलिस ने 4 बार 4 विकेट हॉल और 7 बार 5 विकेट हॉल भी लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/43 का रहा था।