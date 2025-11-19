भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल गुवाहटी टेस्ट से हुए बाहर- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 22 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट खेलना है। गुवाहटी में होने वाले इस मैच से पहले मेजबान टीम के लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल इस मैच से बाहर हो गए हैं और उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत ही टीम की कमान संभालेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
दूसरे टेस्ट तक फिट नहीं हो सकेंगे गिल
गिल की गर्दन में लगी चोट के चलते दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल माना जा रहा था। फिलहाल BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में रिकवरी कर रहे गिल अन्य खिलाड़ियों के साथ गुवाहटी भी पहुंच चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गिल इस मैच के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में साई सुदर्शन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। बता दें कि BCCI ने अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है।
चोट
पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए थे गिल
ईडन गार्डन टेस्ट में दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। चोट के कारण कप्तान गिल तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे।