एशेज सीरीज: पिछले 100 सालों के इतिहास में इन मैचों के पहले दिन गिरे सर्वाधिक विकेट 

#1 पर्थ टेस्ट (19 विकेट, एशेज 2025-26) पर्थ स्टेडियम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 172 रन बनाए। इंग्लैंड से हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क ने 58 रन देते हुए 7 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट खोकर 123 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने 6 ओवर में 23 रन देते हए 5 विकेट लिए। पहले दिन कुल 71.5 ओवर का खेल हुआ।

जानकारी पर्थ में पहले दिन सर्वाधिक विकेट गिरने का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन पर्थ स्टेडियम में सर्वाधिक विकेट गिरने का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। इस मैदान पर पहले दिन सर्वाधिक विकेट का पिछला रिकॉर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के नाम मैच (17 विकेट, 2024) में बना था।

#2 ट्रेंट ब्रिज टेस्ट (17 विकेट, एशेज सीरीज 2001) एशेज सीरीज 2001 का तीसरा टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में खेला गया था। उस मैच के पहले दिन कुल 17 विकेट गिरे थे। शुरुआती दिन इंग्लैंड की पहली पारी 185 रन पर सिमट गई थी। मेजबान टीम से मार्कस ट्रेस्कोथिक ने अर्धशतक लगाया था। जवाब में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। आखिर में इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था।