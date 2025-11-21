टेस्ट क्रिकेट: तैजुल इस्लाम बने बांग्लादेश के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज तैजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में देश के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन हासिल की। तैजुल ने आयरलैंड की दूसरी पारी में बेहतरीन गेंदबाजी की और 35.3 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, जिसमें 6 मेडन ओवर शामिल थे।

गेंदबाजी ऐसी रही तैजुल की गेंदबाजी तैजुल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को मैच में बढ़त दिलाई। दूसरे दिन उन्होंने हैरी टेक्टर को आउट कर अपना पहला विकेट हासिल किया था। तीसरे दिन भूकंप के कारण खेल थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन खेल शुरू होते ही तैजुल ने 59वें ओवर में 2 झटके दिए। उन्होंने 3 गेंदों के भीतर स्टीफन डोहेनी और एंडी मैकब्राइन को आउट किया, फिर मैथ्यू हम्फ्रीज का विकेट भी हासिल किया।

पीछे तैजुल ने शाकिब को पीछे छोड़ा तैजुल के नाम 57 टेस्ट में 31.14 की औसत से 246 विकेट दर्ज हो गए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 13 बार 4 विकेट हॉल और 17 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उन्होंने 2 बार दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट भी हासिल किए हैं। शाकिब के भी 246 टेस्ट विकेट हैं, हालांकि वह अभी टीम का हिस्सा नहीं हैं। मेंहदी हसन मिराज 209 विकेट के साथ बांग्लादेश के तीसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं।