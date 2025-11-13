एशेज सीरीज: पर्थ टेस्ट से पहले मार्क वुड की फिटनेस बनी चिंता, शुक्रवार को होगा स्कैन

इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज का पहला मकाबला खेलना है। इस प्रतिष्ठित सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले इंग्लैंड की परेशानी बढ़ सकती हैं। दरअसल, इंग्लिश तेज गेंदबाज मार्क वुड अभ्यास मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते हुए दिखे, जिसके बाद उन्हें स्कैन से गुजरना होगा। ऐसे में उनके पहले टेस्ट में खेलने को लेकर संदेह की स्थिति है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

ECB ECB ने जारी किया बयान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बताया कि वुड को पर्थ के लीलैक हिल पार्क में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में अकड़न की समस्या के बाद एहतियातन स्कैन से गुजरना होगा। वुड ने गुरुवार (13 नवंबर) को लायंस के खिलाफ 8 ओवर फेंके, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इंग्लिश टीम उम्मीद कर रही होगी कि वह जल्दी फिर से गेंदबाजी शुरू कर सकें।

चोट पहले भी चोट की समस्या से जूझते दिखे हैं वुड वुड ने अगस्त 2024 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है, जब कोहनी की चोट के कारण उन्हें उस साल के बाकी मैचों से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में सीमित ओवरों के क्रिकेट में वापसी की, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उनके घुटने में चोट लग गई, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। हैमस्ट्रिंग की समस्या उसी पैर में है जिस पर वुड के घुटने का ऑपरेशन हुआ था।