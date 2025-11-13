IPL 2026: शेन वॉटसन बनाए गए कोलकाता नाइट राइडर्स के नए सहायक कोच 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के नए सहायक कोच बन गए हैं। वॉटसन इससे पहले रिकी पोंटिंग की कोचिंग में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ इसी भूमिका में जुड़े थे। 3 साल बाद वह एक बार फिर IPL में कोचिंग की भूमिका निभाने लौट रहे हैं, जिससे KKR को उनके अनुभव और रणनीतिक समझ का बड़ा फायदा मिल सकता है।

आंकड़े अभिषेक नायर के साथ काम करेंगे वॉटसन वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। अब वह हाल ही में नियुक्त हुए KKR के मुख्य कोच अभिषेक नायर के साथ काम करेंगे। 44 वर्षीय वॉटसन IPL के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 12 संस्करण खेले हैं। 2008 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और उस साल 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' बने थे। उन्होंने यह उपलब्धि 2013 में दोहराई थी।

चेन्नई CSK को भी दिला चुके हैं ट्रॉफी वॉटसन 2018 सीजन से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से जुड़े थे और फाइनल मुकाबले में शानदार शतक लगाकर टीम को 2 साल के प्रतिबंध के बाद खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वह IPL फाइनल इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे शानदार मुकाबलों में से एक था। वॉटसन ने 2020 संस्करण के अंत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे उनका शानदार और सफल IPL करियर समाप्त हुआ जिसमें उन्होंने कई मुकाबलों में अपनी टीम को जीत दिलाई।

बयान KKR ने क्या कहा? KKR के प्रबंध निदेशक वेंकी मैसूर ने वॉटसन की नियुक्ति पर कहा, "हम वॉटसन का KKR परिवार में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। खिलाड़ी और कोच के रूप में उनका उच्च स्तरीय अनुभव हमारी टीम की तैयारी और संस्कृति के लिए बेहद उपयोगी होगा। टी-20 प्रारूप की उनकी गहरी समझ विश्वस्तरीय है और हमें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके योगदान का बेसब्री से इंतजार रहेगा।" ड्वेन ब्रावो टीम के मेंटर बने रहेंगे।