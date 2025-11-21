एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स ने तीसरी बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में घातक गेंदबाजी की है। उन्होंने पर्थ टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। ये उनके टेस्ट करियर का छठा और एशेज सीरीज के इतिहास में तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 172 रन पर समाप्त हुई थी। जवाब में स्टोक्स की गेंदबाजी की मदद से इंग्लैंड ने मैच में जोरदार वापसी की है।
गेंदबाजी
ऐसी रही स्टोक्स की गेंदबाजी
स्टोक्स ने ट्रेविस हेड को 21 रन पर आउट कर अपनी पहली सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैमरून ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क (12) और स्कॉट बोलैंड (0) को अपना शिकार बनाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक कंगारू टीम के 9 बल्लेबाज केवल 123 रन पर पवेलियन में थे। स्टोक्स ने सिर्फ 6 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 3.80 की रही।