एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स ने तीसरी बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी

ऐसी रही स्टोक्स की गेंदबाजी

स्टोक्स ने ट्रेविस हेड को 21 रन पर आउट कर अपनी पहली सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैमरून ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क (12) और स्कॉट बोलैंड (0) को अपना शिकार बनाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक कंगारू टीम के 9 बल्लेबाज केवल 123 रन पर पवेलियन में थे। स्टोक्स ने सिर्फ 6 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 3.80 की रही।