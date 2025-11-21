पर्थ टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया की पारी भी लड़खड़ाई, पहले दिन गिरे कुल 19 विकेट 

एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। पर्थ स्टेडियम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 172 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट (7/58) लिए। जवाब में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट खोकर 123 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए इंग्लिश बल्लेबाज स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली (0) का विकेट हासिल किया। बेहतरीन लय में नजर आ रहे स्टार्क ने अपने पहले स्पैल के दौरान क्रॉली के अलावा जो रूट (0) और बेन डकेट (20) के भी विकेट चटकाए। इसके बाद भी उनके कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस नजर आए। स्टार्क ने बेन स्टोक्स (6), गस एटकिंसन (1), जेमी स्मिथ (33) और मार्क वुड (0) को भी पवेलियन भेजा।

ब्रूक ब्रूक ने लगाया अर्धशतक एक छोर से निरंतर अंतराल पर गिर रहे विकेटों के बीच ब्रूक ने दूसरे छोर से रन बटोरे और अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक लगाया। वह 61 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा ओली पोप ने 46 और जेमी स्मिथ ने 33 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें तो स्टार्क के अलावा ब्रेंडन डॉगेट ने 2 और कैमरून ग्रीन ने 1 विकेट चटकाया।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की भी खराब रही शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू करने वाले जेक वेदराल्ड अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं उनके दूसरे सलामी जोड़ीदार मार्नस लाबुशेन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टीव स्मिथ (17), और उस्मान ख्वाजा (2) भी टीम को संकट से नहीं निकाल सके। जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स ने नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दिए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 31 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए थे।

स्टोक्स स्टोक्स ने चटकाए 5 विकेट इंग्लिश कप्तान स्टोक्स ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। उन्होंने 6 ओवर में 23 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की। स्टोक्स ने विपक्षी टीम के ट्रेविस हेड (21), कैमरून ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क (12), और स्कॉट बोलैंड (0) को पवेलियन की राह दिखाई। यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उनके अलावा जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स ने 2-2 विकेट लिए।