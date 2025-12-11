एशेज सीरीज 2025-26: एडिलेड के मैदान पर दोनों टीमों का कैसा रहा है प्रदर्शन?

इंग्लैंड इंग्लैंड ने इस मैदान पर जीते हैं 9 टेस्ट क्रिकइंफो के अनुसार, इंग्लैंड ने 1884 से एडिलेड ओवल में कुल 33 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 9 जीते हैं और 19 हारे हैं, जबकि 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। दिलचस्प रूप से इंग्लैंड ने आखिरी बार यहां दिसंबर 2010 में टेस्ट जीता था। यह 21वीं सदी में इस मैदान पर उनकी एकमात्र टेस्ट जीत है। इंग्लैंड का यहां सर्वोच्च स्कोर 620 रन और न्यूनतम स्कोर 124 रन है।

इंग्लैंड इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों ने एडिलेड में किया उम्दा प्रदर्शन पूर्व बल्लेबाज जैक हॉब्स टेस्ट क्रिकेट में एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 5 मैचों में उन्होंने 66.77 की औसत से 601 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल रहे। मौजूदा खिलाड़ियों में, जो रूट ने यहां 44.00 की औसत से 264 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे। पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन यहां इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होने 28.31 की औसत से 19 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन? ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड के मैदान पर कुल 83 मैच खेले, जिसमें से 46 में उन्होंने जीत दर्ज की और 18 में शिकस्त का सामना किया। इस बीच 18 टेस्ट ड्रॉ पर भी समाप्त हुए। कंगारू टीम का एडिलेड में सर्वोच्च टीम स्कोर 674 रन रहा है, जबकि न्यूनतम स्कोर 82 रन है। इस मैदान पर सर्वोच्च पारी खेलने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर (335*) के नाम पर दर्ज है।

