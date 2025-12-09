टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाए 100 या उससे अधिक छक्के

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नाबाद 59 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल छठा अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने पहले टी-20 मैच को जीतने में सफलता हासिल की। इस पारी के दौरान पांड्या टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 रोहित शर्मा (205 छक्के) रोहित शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में 205 छक्के जड़े थे। रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 159 मुकाबले खेले थे। इसकी 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले थे। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 140.89 की रही थी।

#2 सूर्यकुमार यादव (155 छक्के) मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी बड़े छक्के लगाने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 96 मैचों के बाद 155 छक्के लगाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 90 पारियों के बाद 36.39 की औसत और 164.05 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,700 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक अपने नाम किए।

#3 विराट कोहली (124 छक्के) भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 124 छक्के लगाए थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 को जीतने के साथ ही इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था। कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 125 मुकाबलों की 117 पारियों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 38 अर्धशतक भी लगाए थे।

