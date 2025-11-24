एशेज: इंग्लैंड के ये सलामी बल्लेबाज मैच की दोनों पारियों में शून्य पर हुए हैं आउट 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली हाल ही में एशेज टेस्ट की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले चौथे इंग्लिश बल्लेबाज बने। पर्थ स्टेडियम में खेले गए टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने उन्हें दोनों पारियों में आउट किया। दोनों बार वह इंग्लैंड की पारी के पहले ओवर में ही लौट गए। ऐसे में आइए जानते हैं इंग्लैंड के उन सलामी बल्लेबाजों के बारे में, जो एक एशेज टेस्ट में दोनों पारियों में शून्य पर आउट हुए।

#1 ट्रेवर बेली, मेलबर्न- 1959 इंग्लैंड के पहले सलामी बल्लेबाज जिन्होंने यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज किया था, वे थे ट्रेवर बेली। वह साल 1959 में मेलबर्न में खेले गए एशेज टेस्ट की दोनों पारियों में खाता खोले बिना पवेलियन लौट थे। पहली पारी में वह रे लिंडवाल की गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बने थे। दूसरी पारी में भी उनकी पारी सिर्फ 5 गेंद चली और लिंडवाल ने फिर उन्हें पवेलियन भेजा। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 9 विकेट से जीत लिया था।

#2 डेनिस एमिस, एडिलेड- 1975 साल 1975 में एडिलेड में खेले गए एशेज टेस्ट में डेनिस एमिस दोनों पारियों में खाता खोलने में नाकाम रहे थे। पहली पारी में वह सिर्फ 11 गेंद टिक सके और डेनिस लिली ने उन्हें आउट किया। दूसरी पारी में उनकी पारी मात्र 4 गेंद चली और लिली ने एक बार फिर उन्हें पवेलियन भेज दिया। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी यह दोहरी नाकामी इंग्लैंड पर भारी पड़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच 163 रन से जीत लिया।

#3 माइकल आथर्टन, मेलबर्न- 1998 साल 1998 में मेलबर्न में खेले गए एशेज टेस्ट में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज माइकल आथर्टन दोनों पारियों में बिना रन बनाए आउट हुए थे। पहली पारी में वह सिर्फ 5 गेंद टिक सके और ग्लेन मैक्ग्रा ने उन्हें पारी के शुरुआती ओवर में ही आउट कर दिया। दूसरी पारी में एथर्टन 9 गेंद ही खेल पाए और इस बार डेमियन फ्लेमिंग ने उनकी गिल्लियां बिखेर दीं। इस नाकामी के बावजूद इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबला 12 रन से जीता था।