रुतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन होगा पहली पसंद?

वनडे कैसा रहा है दोनों का वनडे करियर? गायकवाड़ ने भारतीय टीम के लिए 6 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 6 पारियों में 19.16 की औसत से 115 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 रन रहा है। यशस्वी ने भारत के लिए सिर्फ 1 वनडे मुकाबला खेला है। उस मुकाबले में उन्होंने 15 रन बनाए थे। गायकवाड़ ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 117, 68* और 25 के स्कोर बनाए थे।

लिस्ट-A घरेलू क्रिकेट में ऐसे रहा है गायकवाड़ का प्रदर्शन लिस्ट-A क्रिकेट में गायकवाड़ ने 89 मुकाबले खेले हैं। इसकी 86 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 57.39 की औसत से 4,534 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 220* रन रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में गायकवाड़ ने 43 मुकाबले खेले हैं। इसकी 73 पारियों में उन्होंने 45.59 की औसत से 3,146 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं।

घरेलू घरेलू क्रिकेट में यशस्वी के आंकड़ों पर एक नजर यशस्वी ने 33 लिस्ट-A मुकाबले खेले हैं। इसकी 33 पारियों में 52.62 की औसत से 1,526 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 203 रन रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 48 मुकाबले खेले हैं और इसकी 89 पारियों में 56.60 की औसत से 4,755 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 265 रन है।