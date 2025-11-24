रुतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन होगा पहली पसंद?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने वाला है। सीरीज के लिए भारतीय टीम ने 2 सलामी बल्लेबाज का चुनाव किया है। ये खिलाड़ी रुतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल हैं। दोनों को शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण टीम में जगह मिली है। उनके बीच रोहित शर्मा का जोड़ीदार बनने की जंग होगी। ऐसे में आइए आंकड़ों की मदद से जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी है।
वनडे
कैसा रहा है दोनों का वनडे करियर?
गायकवाड़ ने भारतीय टीम के लिए 6 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 6 पारियों में 19.16 की औसत से 115 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 रन रहा है। यशस्वी ने भारत के लिए सिर्फ 1 वनडे मुकाबला खेला है। उस मुकाबले में उन्होंने 15 रन बनाए थे। गायकवाड़ ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 117, 68* और 25 के स्कोर बनाए थे।
लिस्ट-A
घरेलू क्रिकेट में ऐसे रहा है गायकवाड़ का प्रदर्शन
लिस्ट-A क्रिकेट में गायकवाड़ ने 89 मुकाबले खेले हैं। इसकी 86 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 57.39 की औसत से 4,534 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 220* रन रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में गायकवाड़ ने 43 मुकाबले खेले हैं। इसकी 73 पारियों में उन्होंने 45.59 की औसत से 3,146 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं।
घरेलू
घरेलू क्रिकेट में यशस्वी के आंकड़ों पर एक नजर
यशस्वी ने 33 लिस्ट-A मुकाबले खेले हैं। इसकी 33 पारियों में 52.62 की औसत से 1,526 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 203 रन रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 48 मुकाबले खेले हैं और इसकी 89 पारियों में 56.60 की औसत से 4,755 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 265 रन है।
पलड़ा
गायकवाड़ का पलड़ा है भारी
यशस्वी की तुलना में गायकवाड़ का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है। हाल ही में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर गायकवाड़ अगर एक छोर थाम लेते हैं, तो रोहित पहली ही गेंद से अपने आक्रामक अंदाज में खेल सकते हैं। यशस्वी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में दो समान शैली के सलामी बल्लेबाज होने से शुरुआती विकेट तेजी से गिरने का खतरा बढ़ जाता है।