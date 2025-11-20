एशेज सीरीज 2025-26: पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, 2 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू  

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाना है। पर्थ में होने वाले इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। जेक वेदराल्ड और ब्रेडन डॉगेट इस मुकाबले से अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। चोटिल जोश हेजलवुड को मौका नहीं मिला है। टीम की कमान स्टीव स्मिथ संभालेंगे। आइए ऑस्ट्रेलिया टीम पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाज डॉगेट के आंकड़ों पर एक नजर 31 वर्षीय डॉगेट ने इस संस्करण शेफील्ड शील्ड में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने मामूली हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के बाद 14.69 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। उन्होंने अब तक 50 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 26.46 की औसत से 190 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 10 बार 4 विकेट हॉल और 9 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/15 का रहा है।

बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में ऐसा रहा है वेदराल्ड का प्रदर्शन वेदराल्ड ने 77 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। इसकी 145 पारियों में 37.47 की औसत से 5,322 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 13 शतक और 26 अर्धशतक निकले है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 198 रन रहा है। 31 साल के इस खिलाड़ी ने 51 लिस्ट-A मुकाबले भी खेले हैं। इसकी 50 पारियों में 33.37 की औसत से 1,602 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और अर्धशतक निकले है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन है।