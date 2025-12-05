एशेज सीरीज 2025-26: जेक वेदराल्ड ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड ने शानदार अर्धशतकीय (72) पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का पहला ही अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। इंग्लैंड के 334 रन के जवाब में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही वेदराल्ड की पारी और साझेदारी
वेदराल्ड ने पहले गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और 78 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने अपना शिकार बनाया। अपनी पारी के दौरान वेदराल्ड ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 92.31 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ 79 गेंदों में 77 रन जोड़े। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए मार्नस लाबुशेन के साथ 76 गेंदों में 69 रन की साझेदारी निभाई।
करियर
ऐसा रहा है वेदराल्ड का करियर
वेदराल्ड ने अपने टेस्ट करियर में 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 31.66 की औसत से 95 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72 रन है। इस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 78 मुकाबले खेले हैं। इसकी 147 पारियों में 37.11 की औसत से 5,345 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 13 शतक और 26 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 198 रन रहा है।