एशेज सीरीज 2025-26: जेक वेदराल्ड ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही वेदराल्ड की पारी और साझेदारी

वेदराल्ड ने पहले गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और 78 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने अपना शिकार बनाया। अपनी पारी के दौरान वेदराल्ड ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 92.31 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ 79 गेंदों में 77 रन जोड़े। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए मार्नस लाबुशेन के साथ 76 गेंदों में 69 रन की साझेदारी निभाई।