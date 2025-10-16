रणजी ट्रॉफी 2025-26: रजत पाटीदार ने लगाया अपना 16वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए उनके आंकड़े

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे रजत पाटीदार ने पंजाब क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में बेहतरीन शतक (107*) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 16वां शतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से मध्य प्रदेश ने पंजाब के खिलाफ पहली पारी में बढ़त बनाने में सफलता हासिल की है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बेहतरीन रही पाटीदार की पारी पंजाब ने अपनी पहली पारी में 232 रन बनाए थे। इसके जवाब में मध्य प्रदेश ने जब 98 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब पाटीदार क्रीज पर आए। उन्होंने चौथे विकेट के लिए वेंकटेश अय्यर (73) के साथ मिलकर 147 रन की साझेदारी की। उन्होंने टिककर बल्लेबाजी की और 160 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अपनी टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। वह फिलहाल 107 रन बनाकर नाबाद हैं।

जानकारी दलीप ट्रॉफी फाइनल में भी पाटीदार ने लगाया था शतक पाटीदार इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने हुए दलीप ट्रॉफी फाइनल में सेंट्रल जोन की कप्तानी करते हुए अपनी पहली पारी में 101 रन बनाए थे। उनकी टीम ने खिताब जीता था।

आंकड़े ऐसा है पाटीदार का प्रथम श्रेणी करियर पाटीदार ने अब तक 73 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसकी 124 पारियों में 5,300 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 196 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 16 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। वह भारतीय टीम की ओर से 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 63 रन बनाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था।