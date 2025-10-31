अभिषेक शर्मा ने जड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, ये रिकॉर्ड किए अपने नाम 

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (68) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उनकी शानदार पारी के ही कारण भारतीय टीम अपनी पारी में 125 रन बनाने में सफल हो पाई। उन्हें छोड़ और कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी अभिषेक ने 37 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 183.78 की रही। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हर्षित राणा के साथ 47 गेंदों में 56 रन की साझेदारी निभाई। हर्षित ने मुकाबले में 33 गेंदों का सामना किया और 35 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला।

रिकॉर्ड अभिषेक ने ये उपलब्धि हासिल की टी-20 में भारत के लिए शुरुआती 25 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में अभिषेक शीर्ष पर हैं। उन्होंने 936 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने विराट कोहली (906 रन), केएल राहुल (899 रन) और सूर्यकुमार यादव (805 रन) को पीछे छोड़ा है। भारत के लिए शुरुआती 25 पारियों के बाद सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों में अभिषेक और कोहली संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, दोनों ने 8-8 बार यह कारनामा किया है।

छक्का अभिषेक ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक ने नया कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने साल 2025 में 43 छक्के जड़े हैं जो अब तक किसी भी सलामी बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने मोहम्मद रिजवान (42 छक्के, 2021) का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस सूची में अन्य बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (41 छक्के, 2021), एविन लुईस ( 37 छक्के, 2021) और कॉलिन मुनरो (35 छक्के, 2018) हैं।