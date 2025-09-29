भारतीय क्रिकेट टीम ने नहीं उठाई एशिया कप की ट्रॉफी, मोहसिन नकवी करते रह गए इंतजार

नकवी पोडियम पर काफी देर तक खड़े थे और भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे दूरी बनाई रखी। इस सब विवाद के चलते मैच के बाद की प्रस्तुति देर से शुरू हुई। भारतीय खिलाड़ियों की जिद के बाद आखिरकार साइमन डूल ने घोषणा की "देवियों और सज्जनों, मुझे ACC द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार नहीं ले पाएगी।" दूसरी तरफ शिकस्त झेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने-अपने पदक प्राप्त किए।

फाइनल

इस तरह से फाइनल में जीती भारतीय टीम

पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार (1), और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ने अर्धशतक (69*) लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।