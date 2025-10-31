ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी-20 में भारत को 4 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में कंगारू टीम ने 1-0 की बढ़त ले ली। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 125 रन ही बना पाई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और एक समय भारत के 5 बल्लेबाज 49 रन पर पवेलियन में थे। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए सबसे बड़ी 68 रनों की पारी खेली। जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में मिचेल मार्श (46) की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को 13.2 ओवर में जीत मिली। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए।
विकेट
हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने
हेजलवुड ने दूसरे मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.20 की रही। उन्होंने शुभमन गिल (5), सूर्यकुमार यादव (1) और तिलक वर्मा (0) को अपना शिकार बनाया। इसी के साथ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने मिचेल स्टार्क (79 विकेट) की बराबरी की है। हेजलवुड ने सभी विकेट पॉवरप्ले में लिए।
अर्धशतक
अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक
अभिषेक ने 37 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 183.78 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक ने अब तक 26 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 37.44 की औसत से 936 रन बनाने में सफल रहे हैं।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक ने नया कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने साल 2025 में 43 छक्के जड़े हैं जो अब तक किसी भी सलामी बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने मोहम्मद रिजवान (42 छक्के, 2021) का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस सूची में अन्य बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (41 छक्के, 2021), एविन लुईस ( 37 छक्के, 2021) और कॉलिन मुनरो (35 छक्के, 2018) हैं।
उपलब्धि
मार्श ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 2,000 रन
मार्श ने अपनी 46 रन की पारी के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए 2,000 रन पूरे करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने। उनसे ज्यादा रन सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल (2,833), आरोन फिंच (3,120) और डेविड वार्नर (3,277) के हैं। मार्श ने अब तक 78 मुकाबले खेले हैं और इसकी 74 पारियों में 33.47 की औसत और 140.63 की स्ट्राइक रेट से 2,042 रन बनाने में सफल रहे हैं।