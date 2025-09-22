पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किए दिलचस्प पोस्ट
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। दुबई में हुए सुपर-4 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 6 विकेट से मात दी। भारत की इस जोरदार जीत में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अहम पारियां खेली। इस धमाकेदार जीत के बाद अभिषेक और गिल ने सोशल मीडिया में भी दिलचस्प पोस्ट किए। आइए जानते हैं भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने जीत पर क्या बात कही।
गिल
गिल ने दिया करारा जवाब
गिल ने जीत के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'खेल बोलता है, शब्द नहीं।' बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने वो जीत भारतीय सेना को समर्पित की थी। उसके बाद से सुपर-4 के इस मैच को लेकर पाकिस्तानी समर्थकों और पूर्व खिलाड़ियों की ओर से बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थीं।
ट्विटर पोस्ट
गिल का पोस्ट
Game speaks, not words 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/5yNi2EO70P— Shubman Gill (@ShubmanGill) September 21, 2025
अभिषेक
सोशल मीडिया पर भी आक्रामक दिखे अभिषेक
पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने वाले अभिषेक ने एक्स पर पोस्ट किया, 'तुम बात करो, हम जीतेंगे।' मैच की बात करें तो अभिषेक ने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट में उनका पहला अर्धशतक रहा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक 39 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए।
ट्विटर पोस्ट
अभिषेक का पोस्ट
You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025
बयान
प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर ऐसी थी अभिषेक की प्रतिक्रिया
प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अभिषेक ने कहा, "जिस तरह से वे (पाकिस्तानी खिलाड़ी) बिना किसी कारण के हम पर टूट पड़े, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आया।" बता दें कि जब अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तानी गेंदबाज उनसे बहस करके ध्यान भटकाना चाह रहे थे। मैच के दौरान अपनी मानसिकता के बारे में बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं बस अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था।"
लेखा-जोखा
अभिषेक और गिल ने इस तरह से दिलाई जीत
दुबई में हुए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171/5 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारत से गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़े। वहीं, तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन की पारी खेली।