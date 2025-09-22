पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किए दिलचस्प पोस्ट

ट्विटर पोस्ट गिल का पोस्ट Game speaks, not words 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/5yNi2EO70P — Shubman Gill (@ShubmanGill) September 21, 2025

अभिषेक सोशल मीडिया पर भी आक्रामक दिखे अभिषेक पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने वाले अभिषेक ने एक्स पर पोस्ट किया, 'तुम बात करो, हम जीतेंगे।' मैच की बात करें तो अभिषेक ने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट में उनका पहला अर्धशतक रहा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक 39 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए।

ट्विटर पोस्ट अभिषेक का पोस्ट You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW — Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025

बयान प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर ऐसी थी अभिषेक की प्रतिक्रिया प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अभिषेक ने कहा, "जिस तरह से वे (पाकिस्तानी खिलाड़ी) बिना किसी कारण के हम पर टूट पड़े, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आया।" बता दें कि जब अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तानी गेंदबाज उनसे बहस करके ध्यान भटकाना चाह रहे थे। मैच के दौरान अपनी मानसिकता के बारे में बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं बस अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था।"