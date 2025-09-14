सूर्यकुमार यादव ने भारतीय सेना को समर्पित की जीत, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ 

सूर्यकुमार यादव ने भारतीय सेना को समर्पित की जीत, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 127/9 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया। दिलचस्प रूप से मैच के बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ भी नहीं मिलाया।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, "हम पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, आशा करते हैं कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे।" बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। उसके जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने समेत कई कदम उठाए और 6 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।
दुबई में सूर्यकुमार ने छक्का लगाते हुए मैच का अंत किया। मैच को जीतने के साथ ही सूर्यकुमार और दूसरे छोर पर मौजूद रहे शिवम दुबे बिना किसी विपक्षी खिलाड़ी से हाथ मिलाए वापस लौट गए। इसके बाद भी किसी भी भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए नहीं देखा गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, टॉस के दौरान सूर्यकुमार और सलमान आगा ने भी आपस में हाथ नहीं मिलाया था।
पाकिस्तान से अयूब (0), हारिस (3), फखर (17) और आगा (3) सस्ते में सिमट गए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों में 40 रन बनाए। वहीं, शाहीन ने नाबाद 33 रन बनाते हुए पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर तक पहुंचाया। भारत से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। जवाब में गिल (10) के जल्दी आउट होने के बावजूद अभिषेक (31) ने तेज पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा (31) और सूर्यकुमार (47*) ने जीत दिलाई।
