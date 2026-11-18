धोनी की नेतृत्व क्षमता पर बात करते हुए चोपड़ा ने बताया कि जब उस खिलाड़ी ने धोनी से दुर्व्यवहार किया, तो माहौल बेहद असहज हो गया था।

आसपास मौजूद लोगों ने धोनी को सलाह दी कि उस खिलाड़ी को तुरंत बाहर कर घर भेज दिया जाए, क्योंकि टीम उसके बिना भी काम चला सकती है।

हालांकि, धोनी ने इस सलाह को ठुकरा दिया और टीम के हित को देखते हुए उसे आगे भी खिलाने का फैसला किया था।