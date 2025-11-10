ऋचा घोष के नाम पर दार्जिलिंग में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान
क्या है खबर?
हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को हराया था। इस ऐतिहासिक खिताब के बाद से खिलाड़ियों का सम्मान जारी है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में एक नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
ऋचा घोष के सम्मान में ममता बनर्जी ने किया ऐलान
बनर्जी ने घोष के सम्मान में आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, "ऋचा सिर्फ 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गईं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन मैं और भी कुछ करना चाहती हूं। दार्जिलिंग में लगभग 27 एकड़ जमीन है और मैंने मेयर से ऋचा के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना के बारे में चर्चा की है।"
सम्मान
ऋचा घोष को बंग भूषण पुरस्कार से भी किया सम्मानित
इस कार्यक्रम में सौरव गांगुली की अगुवाई में बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा को सम्मानित किया। ऋचा को गांगुली और भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी के हस्ताक्षर वाला सोने का पानी चढ़ा हुआ बल्ला और गेंद भेंट की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोष को प्रतिष्ठित बंग भूषण पुरस्कार और एक सोने की चेन से भी सम्मानित किया। उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (DSP) भी नियुक्त किया गया।
प्रदर्शन
ऐसा रहा था ऋचा का प्रदर्शन
घोष ने वनडे विश्व कप 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 39.16 की औसत और 133.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 235 रन बनाए थे। उन्होंने 94 रन की पारी भी खेली थी। घोष ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 रन की उपयोगी पारी भी खेली थी। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 34 रन बनाए थे।
सफर
विश्व कप में ऐसा था भारतीय टीम का सफर
भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की और दूसरी मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद भारतीय टीम को अगले मैचों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली थी। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत का आखिरी लीग मैच (बांग्लादेश के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ा था। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था।