ऋचा घोष के नाम पर दार्जिलिंग में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान

हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को हराया था। इस ऐतिहासिक खिताब के बाद से खिलाड़ियों का सम्मान जारी है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में एक नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान ऋचा घोष के सम्मान में ममता बनर्जी ने किया ऐलान बनर्जी ने घोष के सम्मान में आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, "ऋचा सिर्फ 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गईं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन मैं और भी कुछ करना चाहती हूं। दार्जिलिंग में लगभग 27 एकड़ जमीन है और मैंने मेयर से ऋचा के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना के बारे में चर्चा की है।"

प्रदर्शन ऐसा रहा था ऋचा का प्रदर्शन घोष ने वनडे विश्व कप 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 39.16 की औसत और 133.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 235 रन बनाए थे। उन्होंने 94 रन की पारी भी खेली थी। घोष ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 रन की उपयोगी पारी भी खेली थी। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 34 रन बनाए थे।