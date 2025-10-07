अरट्टई में टेक्स्ट चैट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जल्द मिलेगा (तस्वीर: एक्स/@beatsinbrief)

जोहो के अरट्टई में टेक्स्ट चैट के लिए जल्द मिलेगा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

क्या है खबर?

जोहो अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अरट्टई पर टेक्स्ट मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) जोड़ने की तैयारी कर रही है। मनीकंट्रोल को दिए साक्षात्कार के दौरान कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मणि वेम्बू ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत मैसेजिंग में हम पहले से ही 'सीक्रेट चैट' विकल्प प्रदान करते हैं, जो यूजर्स को निजी बातचीत के लिए एन्क्रिप्शन सक्षम करने की अनुमति देता है।" यह अभी डिफॉल्ट नहीं है, जिसे जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।