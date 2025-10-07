जोहो के अरट्टई में टेक्स्ट चैट के लिए जल्द मिलेगा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
क्या है खबर?
जोहो अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अरट्टई पर टेक्स्ट मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) जोड़ने की तैयारी कर रही है। मनीकंट्रोल को दिए साक्षात्कार के दौरान कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मणि वेम्बू ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत मैसेजिंग में हम पहले से ही 'सीक्रेट चैट' विकल्प प्रदान करते हैं, जो यूजर्स को निजी बातचीत के लिए एन्क्रिप्शन सक्षम करने की अनुमति देता है।" यह अभी डिफॉल्ट नहीं है, जिसे जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
सुरक्षा
टेक्स्ट चैट होगी सुरक्षित
एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेजिंग को जोड़ने का यह कदम अरट्टई की सुरक्षा संरचना के बारे में यूजर्स की कई पूछताछ के बाद उठाया गया है। यह विशेष रूप से जोहो की ओर से इस बात की पुष्टि के बाद आया है कि प्लेटफॉर्म पर वॉयस और वीडियो कॉल के लिए E2EE पहले से ही सक्रिय है। इस सुविधा के जुड़ने से यह भारत निर्मित प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप और सिग्नल जैसे वैश्विक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की श्रेणी में आ जाएगा।
अरट्टई
2021 में शुरू हुआ था अरट्टई
जोहो की ओर से विकसित यह मैसेजिंग ऐप विदेशी डिजिटल सर्विसेज के लिए सुरक्षित और स्थानीय रूप से विकसित विकल्प बनकर उभर रहा है। भारत में डाटा गोपनीयता की मांग के बीच इस प्लेटफॉर्म में नए सिरे से रुचि बढ़ी है। 2021 की शुरुआत में व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए गोपनीयता-केंद्रित संचार टूल के रूप में लॉन्च किया गया अरट्टई 2 दशकों से अधिक के इंजीनियरिंग कार्य की विशेषज्ञता और अनुभव के साथ बेहतर होता जा रहा है।