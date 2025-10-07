व्हाट्सऐप के जरिए इन तरीकों से ठगी कर रहे हैं जालसाज, कैसे रहें सुरक्षित?

देश में साइबर अपराध के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के जरिए लोगों से ठगी करना साइबर अपराधियों के लिए एक आसान तरीका बन गया है। अपराधी अलग-अलग तरह के मैसेज भेजकर लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे ठगी कर लेते हैं। व्हाट्सऐप अकाउंट को निशाना बनाकर वे निजी चैट, बैंकिंग जानकारी और पैसे ऐंठने तक की कोशिश करते हैं। ऐसे में सतर्क रहना और सुरक्षा उपाय अपनाना बेहद जरूरी है।

#1 सिम स्वैपिंग ठगी कैसे होती है? सिम स्वैपिंग सबसे आम ठगी में से एक है, जिसमें अपराधी मोबाइल कंपनी को धोखा देकर या नकली दस्तावेज दिखाकर पीड़ित का नंबर दूसरे सिम कार्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। इससे उन्हें व्हाट्सऐप, बैंक और अन्य ऐप के सत्यापन कोड मिल जाते हैं। इस ठगी का उपयोग बैंक अकाउंट तक पहुंचने और UPI से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। भारत में मुंबई, दिल्ली और पुणे में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।

#2 सोशल इंजीनियरिंग और QR कोड ठगी सोशल इंजीनियरिंग में ठग भावनात्मक या भरोसेमंद बातों से यूजर्स से व्हाट्सऐप कोड मांग लेते हैं। कई बार वे दोस्तों या परिवार का रूप लेकर बात करते हैं। वहीं, QR कोड ठगी यानी क्विशिंग में अपराधी नकली QR कोड भेजते हैं, जिसे स्कैन करते ही हैकर व्हाट्सऐप वेब का सत्र चुरा लेते हैं। इन तरीकों से अकाउंट पर कब्जा कर ठग लोगों से पैसे मांगते हैं या डाटा चुरा लेते हैं।

#3 सिम स्वैपिंग और सोशल इंजीनियरिंग से बचने के उपाय सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल कैरियर पर सिम पिन या पोर्ट पासवर्ड सेट करें और 'पोर्ट फ्रीज' सेवा चालू करवाएं। व्हाट्सऐप में टू-स्टेप वेरिफिकेशन कोई जरुर हमेशा चालू करके रखें, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके कोड से अकाउंट न खोल सके। किसी को भी व्हाट्सऐप कोड या पासवर्ड न दें। अज्ञात लोगों के मैसेजेस या भावनात्मक अनुरोधों पर भरोसा करने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत रिपोर्ट करें।

#4 QR, कॉल फॉरवर्डिंग और वॉइसमेल ठगी से कैसे बचें? QR कोड केवल आधिकारिक व्हाट्सऐप वेबसाइट से ही स्कैन करें और अज्ञात लिंक न खोलें। किसी के कहने पर कोई कोड डायल न करें, क्योंकि ऐसा करने से कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो सकती है। अपनी वॉइसमेल सेवा पर मजबूत पिन लगाएं, ताकि कोई सत्यापन कोड तक न पहुंच सके। फोन और ऐप को हमेशा अपडेट रखें और भरोसेमंद एंटीवायरस का उपयोग करें, ताकि कोई मालवेयर डिवाइस को नुकसान न पहुंचा सके।