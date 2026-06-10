जोहो ने पेश किया अपना पहला नाथू ला सर्वर, बिजली की खपत होगी कम टेक्नोलॉजी Jun 10, 2026

जोहो ने हाल ही में 'नाथू ला' नाम से अपना पहला इन-हाउस सर्वर प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह कंपनी के लिए हार्डवेयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इन सर्वरों को कंपनी के वैश्विक डाटा सेंटर्स को पावर देने के लिए बनाया गया है, जो दुनियाभर में 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को अपनी सेवाएं देते हैं। इन्हें बनाने का मुख्य मकसद लागत और बिजली की खपत को कम करना है।

कंपनी का कहना है कि नाथू ला प्लेटफॉर्म बिजली की खपत को 12-18 फीसदी तक कम कर सकता है, वहीं कुल खर्च में भी 30 फीसदी तक की बचत दिला सकता है। इससे उसका कामकाज ज्यादा कुशल और आत्मनिर्भर बनेगा।