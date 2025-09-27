LOADING...
यूट्यूब के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को सभी डिवाइस में मिलेगी नई सुविधाएं 
यूट्यूब ने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए नए फीचर पेश किए हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 27, 2025
02:29 pm
क्या है खबर?

यूट्यूब ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए कई नए फीचर्स की घोषणा की है। इस साल की शुरुआत में घोषित इन अपडेट्स को अब वीडियो प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर जारी कर रहा है। अब एंड्रॉयड, iOS और वेब प्लेटफॉर्म पर प्लेबैक स्पीड को 0.05 गुना से 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। पहले, इन फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को youtube.com/new पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सीधे ऐप/वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं।

उच्च-गुणवत्ता ऑडियो 

यूजर सुन सकेंगे उच्च-गुणवत्ता का ऑडियो 

प्रीमियम सब्सक्राइबर अब एंड्रॉयड और iOS के लिए मुख्य ऐप पर 256kbps की उच्च-गुणवत्ता वाली ऑडियो का आनंद ले सकते हैं। यह सुविधा आधिकारिक/प्रीमियम म्यूजिक वीडियो और आर्ट ट्रैक्स के लिए भी उपलब्ध है, ठीक वैसे ही जैसे यूट्यूब म्यूजिक पर उपलब्ध है। स्मार्ट टीवी और गेमिंग कंसोल के लिए 'जंप अहेड' नामक एक नया फीचर पेश किया है। यह यूजर्स को वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्सों पर जाने की सुविधा देता है, जिन्हें वे मिस कर गए।

डाउनलोड 

अब iOS में भी मिलेगी ऑटोमैटिक डाउनलोड की सुविधा

नए अपडेट iOS यूजर्स के लिए यूट्यूब पर पिक्चर-इन-पिक्चर और स्मार्ट डाउनलोड की सुविधा भी लाते हैं। पहले यह सुविधा केवल एंड्रॉयड पर ही उपलब्ध थी। पिक्चर-इन-पिक्चर मोड आपको अपने डिवाइस पर अन्य कंटेंट ब्राउज करते समय अपने शॉर्ट्स को एक छोटी विंडो में चलाने की सुविधा देता है। इस बीच, स्मार्ट डाउनलोड सुविधा आपके पिछले वॉच हिस्ट्री के आधार पर आपके पसंदीदा शॉर्ट्स को ऑटोमैटिक रूप से डाउनलोड कर देती है।