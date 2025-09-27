यूट्यूब ने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए नए फीचर पेश किए हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

यूट्यूब के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को सभी डिवाइस में मिलेगी नई सुविधाएं

क्या है खबर?

यूट्यूब ने अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए कई नए फीचर्स की घोषणा की है। इस साल की शुरुआत में घोषित इन अपडेट्स को अब वीडियो प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर जारी कर रहा है। अब एंड्रॉयड, iOS और वेब प्लेटफॉर्म पर प्लेबैक स्पीड को 0.05 गुना से 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। पहले, इन फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को youtube.com/new पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सीधे ऐप/वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं।