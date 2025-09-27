अगली खबर
प्रधानमंत्री मोदी ने किया BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन, करीब 98,000 टावर चालू
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 27, 2025 12:47 pm
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (27 सितंबर) को ओडिशा के झारसुगुड़ा से भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के 'स्वदेशी' 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। इससे भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। इसके तहत विकसित किए गए लगभग 98,000 मोबाइल 4G टावर का उद्घाटन किया गया है। ये टावर लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से 'स्वदेशी' तकनीक से बनाए गए हैं।
उद्घाटन अवसर पर क्या बोले मोदी?
