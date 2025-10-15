यूट्यूब ने अपना नया डिजाइन वाला वीडियो प्लेयर दुनियाभर में किया लॉन्च 

वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज यूट्यूब यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए-नए बदलाव करती रहती है। कंपनी अब वीडियो प्लेयर के इंटरफेस में बदलाव कर रही है। इस नए डिजाइन में आइकन और UI एलिमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं कि वे कंटेंट को ढकें नहीं और देखने में और भी साफ लगें। यह अपडेट मोबाइल, वेब और टीवी डिवाइस पर दिखेगा और धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा।

सुधार प्लेयर और 'सीक' फीचर में हुआ सुधार यूट्यूब ने वीडियो प्लेयर को और आकर्षक बनाते हुए स्किप करने वाले 'सीक' फीचर में भी बदलाव किया है। अब यह फीचर पहले से ज्यादा आधुनिक और कम परेशान करने वाला होगा। मोबाइल पर टैब बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, ताकि यूजर्स को स्मूद अनुभव मिले। कुछ लोगों को ये अपडेट पहले से दिख रहे थे, लेकिन अब इन्हें सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनुभव कमेंट्स में रिप्लाई का नया अनुभव जो यूजर्स कमेंट्स में ज्यादा समय बिताते हैं, उनके लिए यूट्यूब ने रिप्लाई का नया थ्रेडेड तरीका जोड़ा है। अब यूजर्स को रिप्लाई पैनल में एक ज्यादा साफ और केंद्रित रीडिंग अनुभव मिलेगा। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी चर्चा को फॉलो करते हैं और नियमित रूप से भाग लेते हैं। कंपनी का कहना है कि इससे बातचीत पढ़ना और जवाब देना पहले से आसान और सुव्यवस्थित हो जाएगा।