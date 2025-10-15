सैमसंग अगले हफ्ते आयोजित करेगी वर्ल्ड्स वाइड ओपन इवेंट, प्रोजेक्ट मोहन हेडसेट होगा लॉन्च

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग अगले हफ्ते एक लॉन्च इवेंट का आयोजन करने वाली है। इस इवेंट में कंपनी अपने 'प्रोजेक्ट मोहन' मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट को लॉन्च कर सकती है। 'वर्ल्ड्स वाइड ओपन' नाम का यह इवेंट भारतीय समयानुसार 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। यह हेडसेट एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म पर चलेगा, जिसे सैमसंग, गूगल और क्वालकॉम ने मिलकर तैयार किया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से नए अनुभव दिए जाएंगे।

खासियत AI तकनीक से मिलेगा नया डिजिटल अनुभव सैमसंग का कहना है कि प्रोजेक्ट मोहन रोजमर्रा के कामों को इमर्सिव अनुभवों के साथ जोड़ता है। यह एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया पहला बड़ा उत्पाद होगा। कंपनी का दावा है कि इससे AI यूजर्स के जीवन का हिस्सा बनेगा और वे डिजिटल दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से महसूस कर सकेंगे। सैमसंग इस प्रोजेक्ट को मिक्स्ड रियलिटी तकनीक के भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है।

नाम क्या हो सकता है डिवाइस का नाम? कई लीक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हेडसेट का नाम 'सैमसंग गैलेक्सी XR' होगा। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर को होने वाले वर्ल्ड्स वाइड ओपन इवेंट में कंपनी इस डिवाइस के फीचर्स और कीमत का खुलासा कर सकती है। इस इवेंट को सैमसंग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा, जहां दर्शकों को हेडसेट की लॉन्च तारीख और शुरुआती बिक्री की जानकारी भी मिल सकती है।