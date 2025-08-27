यूट्यूब ने हाइप फीचर लॉन्च कर दिया है

यूट्यूब ने दुनियाभर में लॉन्च किया हाइप फीचर, जानिए किस काम आएगा

क्या है खबर?

यूट्यूब ने हाइप फीचर को आधिकारिक तौर पर दुनियाभर में लॉन्च कर दिया है। यह छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। पिछले साल 'मेड ऑन यूट्यूब' इवेंट में इसकी झलक दिखाई गई थी। यह 'लाइक' बटन के नीचे एक समर्पित बटन द्वारा दर्शाया है और 5 लाख से कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स के वीडियो के लिए उपलब्ध है। इसको अब अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया सहित 39 देशों में उपलब्ध कराया है।