यूट्यूब ने दुनियाभर में लॉन्च किया हाइप फीचर, जानिए किस काम आएगा
क्या है खबर?
यूट्यूब ने हाइप फीचर को आधिकारिक तौर पर दुनियाभर में लॉन्च कर दिया है। यह छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। पिछले साल 'मेड ऑन यूट्यूब' इवेंट में इसकी झलक दिखाई गई थी। यह 'लाइक' बटन के नीचे एक समर्पित बटन द्वारा दर्शाया है और 5 लाख से कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स के वीडियो के लिए उपलब्ध है। इसको अब अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया सहित 39 देशों में उपलब्ध कराया है।
उपयोग
कैसे काम करेगा यह फीचर?
यह फीचर दर्शकों को अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के लिए सप्ताह में 3 वीडियो तक हाइप करने की सुविधा देता है। इस प्रक्रिया से वीडियो को पॉइंट मिलते हैं और उसे नए रैंकिंग लीडरबोर्ड पर जगह बनाने में मदद मिलती है, जिसे यूट्यूब यूजर एक्सप्लोर मेनू में देख सकते हैं। जिन वीडियो को यह बढ़ावा मिला है, उन पर 'हाइप' बैज दिखाई देगा और यूजर अपने होम फीड को फिल्टर करके केवल नई 'हाइप' श्रेणी वाले वीडियो ही देख सकते हैं।
रणनीति
क्या है कंपनी की रणनीति?
निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूट्यूब ने कहा है कि वह इस फीचर के जरिए छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि उनके लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि अगर, किसी क्रिएटर के सब्सक्राइबर कम हैं तो जब प्रशंसक उनके वीडियो को हाइप के जरिए बढ़ावा देंगे, तो उन्हें बड़ा बोनस मिलेगा। वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म गेमिंग और स्टाइल जैसी विशिष्ट रुचियों के लिए हाइप लीडरबोर्ड भी विकसित कर रहा है।