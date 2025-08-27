माइक्रोसॉफ्ट को विरोध-प्रदर्शन के चलते मुख्यालय अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अस्थायी रूप से बंद, जानिए क्या रही इसकी वजह

क्या है खबर?

टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के रेडमंड मुख्यालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कंपनी के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ के कार्यालय पर धावा बोल दिया। कंपनी के कुछ वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों ने गाजा संघर्ष के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के इजराइली रक्षा बलों के साथ संबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का समूह रंगभेद के लिए कंपनी के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एज्योर का इस्तेमाल नहीं करने की मांग कर रहा है।