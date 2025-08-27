माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अस्थायी रूप से बंद, जानिए क्या रही इसकी वजह
क्या है खबर?
टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के रेडमंड मुख्यालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कंपनी के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ के कार्यालय पर धावा बोल दिया। कंपनी के कुछ वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों ने गाजा संघर्ष के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के इजराइली रक्षा बलों के साथ संबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का समूह रंगभेद के लिए कंपनी के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एज्योर का इस्तेमाल नहीं करने की मांग कर रहा है।
विरोध-प्रदर्शन
कई महीनों से चल रहा विरोध-प्रदर्शन
ट्विच लाइवस्ट्रीम पर प्रदर्शनकारियों को एक साथ इकट्ठा होते देखा गया। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्रैड स्मिथ ने गिरफ्तार किए लोगों में से 2 माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी होने की पुष्टि की है। पिछले सप्ताह भी विरोध-प्रदर्शन करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह समूह कई महीनों से कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। मई में CEO सत्य नडेला के भाषण में बाधा डालने वाले 1 कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया।
जवाब
आरोपों के जवाब में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा?
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वह इस महीने एक ब्रिटिश अखबार में छपी उस रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी ठिकानों पर हमलों को बढ़ावा देने के लिए एज्योर का इस्तेमाल किया है। आगे बताया कि उसने आरोपों की जांच के लिए एक बाहरी कानूनी फर्म को नियुक्त किया है। द गार्जियन ने इसी महीने इजराइली रक्षा बलों द्वारा फिलिस्तीनियों की निगरानी के लिए एज्योर का इस्तेमाल करने की रिपोर्ट दी थी।