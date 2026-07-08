यूट्यूब ने पेश किया गिफ्ट्स फीचर, क्रिएटर्स को होगी अतिरिक्त कमाई

वर्चुअल आइटम्स के जरिए कर सकते हैं इसको ऑन

क्रिएटर्स अपने यूट्यूब स्टूडियो में 'वर्चुअल आइटम्स मॉड्यूल' को स्वीकार करके इस गिफ्ट्स फीचर को ऑन कर सकते हैं। यह फीचर वर्टिकल स्ट्रीम्स के लिए 'सुपर स्टिकर्स' की जगह लेगा।

यूट्यूब ने बताया है कि जल्द ही त्योहारों और खास मौकों के हिसाब से 'सीजनल-थीम्ड गिफ्ट्स' भी आएंगे। पिछले एक साल में 20 फीसदी से ज्यादा भारतीय चैनल्स की कमाई 7 अंकों में पहुंच गई है।

दूसरी तरफ, 92 फीसदी क्रिएटर्स मानते हैं कि यूट्यूब उन्हें अपने दर्शकों के साथ जुड़ने में मदद करता है। इसलिए यह फीचर दर्शकों और क्रिएटर्स के बीच के जुड़ाव को और भी मजबूत बनाने पर जोर देता है।